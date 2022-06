Maďarské ministerstvo nariadilo prešetriť Ryanair pre nekalé praktiky

Budapešť 21. júna (TASR) - Maďarské ministerstvo spravodlivosti, ktoré zodpovedá aj za ochranu spotrebiteľov, nariadilo prešetrenie krokov nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair pre množstvo sťažností súvisiacich so zaťažením cien leteniek mimoriadnym zdanením zavedeným maďarskou vládou. Informuje o tom v utorok spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na spravodajský server index.hu.



Pre maďarskú vládu je neprijateľné, že Ryanair mimoriadnou daňou z nadmerného zisku uvalenou na letecké spoločnosti zaťažuje pasažierov, čím generuje ďalšie zisky, píše rezort justície.



Zároveň upozorňuje aj na mnohé sťažnosti týkajúce sa zväčša rušenia spojov, nedostatočného informovania, zlého zaobchádzania s batožinami a zlej komunikácie s pasažiermi.



Rázne kroky voči tejto leteckej spoločnosti sú podľa ministerstva opodstatnené, pretože oživenie cestovného ruchu po koronavírusovej pandémii otvára možnosti aerolinkám k zneužívaniu situácie.



Internetové vydanie denníka Magyar Nemzet 17. júna uviedlo, že klienti Ryanairu v súvislosti s mimoriadnou daňou zrušili 60 percent júlových zaplatených rezervácií a požadujú vrátenie peňazí. Hovorca aerolínií tieto správy okamžite dementoval a vyhlásil, že po 1. júli vrátili zakúpené letenky necelé tri percentá klientov.



Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán 25. mája avizoval, že v záujme pomoci rodinám v ťažkej ekonomickej situácii spôsobenej vojnou na Ukrajine založí jeho kabinet fond na ochranu režijných nákladov domácností – do ktorého budú zo svojho nadmerného zisku prispievať banky, poisťovne, obchodné reťazce a letecké spoločnosti –, ako aj fond obrany, z ktorého bude posilnená armáda.



Ryanair v reakcii na opatrenie Budapešti oznámil, že celú daň zabuduje do cien leteniek – a urobil tak aj v prípade už predaných leteniek. Minister pre hospodársky rozvoj Márton Nagy už vtedy inicioval, aby príslušný orgán na ochranu spotrebiteľa dôkladne vyšetril kroky tejto írskej leteckej spoločnosti a podľa možnosti zamedzil jej nekalým praktikám.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)