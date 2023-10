V Maďarsku minulý týždeň zadržali rekordných 5600 migrantov

Budapešť 10. októbra (TASR) - Maďarskí policajti zadržali v období od 2. do 8. októbra na území Maďarska rekordných vyše 5600 nelegálnych migrantov. Vyplýva to z týždennej analýzy polície zverejnenej v utorok na webovej stránke police.hu.



Do štatistiky vedenej od druhej polovice roka 2016 zaradili policajti osoby, ktorým bolo zabránené ilegálne prekročiť štátne hranice, nelegálnych migrantov zadržaných vo vnútrozemí, ktorých následne vrátili k dočasným hraničným zábranám na hraniciach so Srbskom, ako aj nelegálnych migrantov, voči ktorým sa začalo právne konanie.



Predchádzajúci rekord zaznamenali pred troma týždňami, keď zachytili 5270 nelegálnych migrantov. Vlani bol týždenný rekord 5197 zadržaných nelegálnych migrantov.



Server hvg.hu v tejto súvislosti podotýka, že polícia nachádza v Budapešti stále viac nelegálnych migrantov, a to aj v luxusnom XII. obvode i v samotnom centre mesta. V septembri zadržali policajné hliadky takmer päťkrát viac cudzincov ako dohromady v predchádzajúcich troch mesiacoch.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)