MOL po požiari zvažuje potrebu využitia strategickej rezervy

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

MOL pripomína, že v pondelok večer vypukol v závode AV3 ropnej rafinérie Dunai Finomító požiar. Hasiči požiar lokalizovali a v súčasnosti pracujú na zabezpečení oblasti.

Budapešť 21. októbra (TASR) - Maďarská ropná spoločnosť MOL sa po pondelňajšom večernom požiari v rafinérii Százhalombatta, ktorá leží 38 kilometrov južne od Budapešti, v nasledujúcom období zameria na dodávky pohonných látok v Maďarsku, pričom zváži aj potrebu využitia strategických zásob. Podľa servera 24.hu to vyplýva z utorňajšieho vyhlásenia MOL-u, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„V postihnutých prevádzkach postupujeme podľa núdzového protokolu a paralelne s vyhodnocovaním škôd postupne reštartujeme prevádzkové jednotky, ktoré požiar nezasiahol,“ píše sa vo vyhlásení MOL-u, podľa ktorého úrady priebežne monitorujú kvalitu ovzdušia, pričom doterajšie merania nepresiahli povolené hodnoty na ochranu zdravia. „Dodávky paliva v Maďarsku sú zabezpečené a o vývoji situácie po požiari priebežne informujeme,“ uviedli.

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán predtým v súvislosti s incidentom avizoval, že okolnosti požiaru v Százhalombatte budú čo najprísnejšie vyšetrené.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
