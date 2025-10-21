< sekcia Zahraničie
MOL po požiari zvažuje potrebu využitia strategickej rezervy
MOL pripomína, že v pondelok večer vypukol v závode AV3 ropnej rafinérie Dunai Finomító požiar. Hasiči požiar lokalizovali a v súčasnosti pracujú na zabezpečení oblasti.
Autor TASR
Budapešť 21. októbra (TASR) - Maďarská ropná spoločnosť MOL sa po pondelňajšom večernom požiari v rafinérii Százhalombatta, ktorá leží 38 kilometrov južne od Budapešti, v nasledujúcom období zameria na dodávky pohonných látok v Maďarsku, pričom zváži aj potrebu využitia strategických zásob. Podľa servera 24.hu to vyplýva z utorňajšieho vyhlásenia MOL-u, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
MOL pripomína, že v pondelok večer vypukol v závode AV3 ropnej rafinérie Dunai Finomító požiar. Hasiči požiar lokalizovali a v súčasnosti pracujú na zabezpečení oblasti. Neboli hlásené žiadne zranenia a presná príčina nehody sa vyšetruje.
„V postihnutých prevádzkach postupujeme podľa núdzového protokolu a paralelne s vyhodnocovaním škôd postupne reštartujeme prevádzkové jednotky, ktoré požiar nezasiahol,“ píše sa vo vyhlásení MOL-u, podľa ktorého úrady priebežne monitorujú kvalitu ovzdušia, pričom doterajšie merania nepresiahli povolené hodnoty na ochranu zdravia. „Dodávky paliva v Maďarsku sú zabezpečené a o vývoji situácie po požiari priebežne informujeme,“ uviedli.
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán predtým v súvislosti s incidentom avizoval, že okolnosti požiaru v Százhalombatte budú čo najprísnejšie vyšetrené.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
MOL pripomína, že v pondelok večer vypukol v závode AV3 ropnej rafinérie Dunai Finomító požiar. Hasiči požiar lokalizovali a v súčasnosti pracujú na zabezpečení oblasti. Neboli hlásené žiadne zranenia a presná príčina nehody sa vyšetruje.
„V postihnutých prevádzkach postupujeme podľa núdzového protokolu a paralelne s vyhodnocovaním škôd postupne reštartujeme prevádzkové jednotky, ktoré požiar nezasiahol,“ píše sa vo vyhlásení MOL-u, podľa ktorého úrady priebežne monitorujú kvalitu ovzdušia, pričom doterajšie merania nepresiahli povolené hodnoty na ochranu zdravia. „Dodávky paliva v Maďarsku sú zabezpečené a o vývoji situácie po požiari priebežne informujeme,“ uviedli.
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán predtým v súvislosti s incidentom avizoval, že okolnosti požiaru v Százhalombatte budú čo najprísnejšie vyšetrené.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)