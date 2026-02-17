< sekcia Zahraničie
Maďarsko: MOL požiadal o uvoľnenie strategických ropných rezerv
Chorvátsko je pripravené pomôcť Maďarsku a Slovensku so zabezpečením dodávok ropy po zastavení tranzitu cez Ukrajinu.
Autor TASR
Budapešť 17. februára (TASR) - Do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprichádza ropa cez ropovod Družba a situácia s touto surovinou v regióne je problematická. Ropná spoločnosť MOL sa preto obrátila na maďarské ministerstvo energetiky so žiadosťou o uvoľnenie strategických zásob ropy. S odvolaním sa na server vg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa spoločnosti MOL môže byť v prvom kole potrebné uvoľnenie štvrť milióna ton strategických zásob ropy, uvádza sa na webovej stránke Budapeštianskej burzy. Toto opatrenie bolo prijaté v záujme zabezpečenia bezpečnosti dodávok v regióne.
S cieľom vyrovnať stratené objemy začala spoločnosť MOL zásobovať svoje rafinérie ropou po mori. „Vzhľadom na dlhší tranzitný čas námornej prepravy sa táto zásobovacia trasa buduje postupne. Očakáva sa, že prvé zásielky dorazia do prístavu Omišalj v Chorvátsku začiatkom marca, odkiaľ bude trvať ďalších 5 až 12 dní, kým sa ropa dostane do rafinérií skupiny MOL,“ uvádza spoločnosť.
Ak sa dodávky z východu v najbližších dňoch neobnovia, môže byť potrebné v prvom kole uvoľniť približne 250.000 ton strategických zásob ropy v Maďarsku, zdôraznil MOL.
Podľa MOL-u na Slovensku je spoločnosť v úzkom kontakte so slovenskou vládou, aby sa zabezpečilo, že krajina bude môcť na situáciu rýchlo reagovať. V oboch krajinách sú v súlade s predpismi Európskej únie k dispozícii dostatočné zásoby ropy a paliva približne na 90 dní. Súčasná situácia neohrozuje dodávky paliva. Trh je zásobovaný bez prerušenia a prevádzka spoločnosti naďalej prebieha v rámci bežných obchodných operácií, píše MOL.
Súčasná situácia, v ktorej zlyhal ropovod Družba, by mohla byť pre Jadranský ropovod generálnou skúškou, najmä po tom, že Chorváti deklarovali pomoc Maďarsku, píše vg.hu.
Chorvátsko je pripravené pomôcť Maďarsku a Slovensku so zabezpečením dodávok ropy po zastavení tranzitu cez Ukrajinu. Podmienkou je však dodržiavanie práva EÚ a sankčných predpisov amerického úradu OFAC. Podľa servera infostart.hu to uviedol v pondelok na platforme X chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar.
Minister zdôraznil, že Chorvátsko pristupuje k regionálnej energetickej bezpečnosti zodpovedne a transparentne a nedopustí ohrozenie dodávok palív v strednej Európe. Podľa jeho slov je kapacita Jadranského ropovodu (Adria) plne k dispozícii, pričom v súčasnosti neexistujú žiadne technické prekážky pre prepravu suroviny.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
