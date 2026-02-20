< sekcia Zahraničie
Maďarsko: MOL reagoval na vyhlásenie, že JANAF neprepraví ruskú ropu
Chorvátsky minister na platforme X poznamenal, že v tejto debate ide Maďarsku a Slovensku o cenu, ruská ropa je totiž približne o 30 percent lacnejšia než alternatívne zdroje.
Autor TASR
Budapešť 20. februára (TASR) - Chorvátska spoločnosť JANAF prevádzkujúca Jadranský ropovod je povinná povoliť tranzit ruskej ropy prepravovanej po mori do Maďarska a Slovenska. Podľa servera infostart.hu to uviedla v piatok maďarská spoločnosť MOL s tým, že obe krajiny sú oslobodené od sankcií EÚ na takýto dovoz. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
MOL tak reagoval na vyhlásenie chorvátskeho ministra hospodárstva Ante Šušnjara o tom, že Chorvátsko odmieta povoliť prepravu ruskej ropy do Maďarska a Slovenska prostredníctvom ropovodu spoločnosti JANAF. Zároveň naznačil, že Chorvátsko je pripravené obom krajinám pomôcť, avšak iba s ropou z neruských zdrojov, v súlade s legislatívou Európskej únie a sankčnými predpismi amerického úradu OFAC.
Chorvátsky server index.hr informoval o kroku Záhrebu v článku s názvom „Ako Chorvátsko zasadilo Putinovým užitočným idiotom vážnu ranu “, pripomenul index.hu.
„Maďarsko nežiada Chorvátsko o nejakú láskavosť tým, že povolí prepravu ruskej ropy Jadranským ropovodom. Ide o povinnosť Európskej únie v prípade, že by sa tranzit ropovodom komplikoval, prípadne stal nemožným,“ vyhlásil podľa agentúry MTI ešte v utorok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprichádza ropa cez ropovod Družba a situácia s touto surovinou v regióne je problematická. Ropná spoločnosť MOL sa preto obrátila na maďarské ministerstvo energetiky so žiadosťou o uvoľnenie strategických zásob ropy. Podľa MOL-u môže byť v prvom kole potrebné uvoľniť štvrť milióna ton strategických ropných rezerv.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
