Muža, ktorý zavraždil maďarského policajta, poslal súd na psychiatriu

Budapešť 16. januára (TASR) - Súd nariadil zatknutie muža, ktorý sa priznal k minulotýždňovej vražde policajta a k dobodaniu ďalších dvoch príslušníkov policajného zboru. Podľa rozhodnutia Budínskeho ústredného obvodného súdu (BKKB) zraneného podozrivého v nedeľu previezli z nemocnice do Súdneho ústavu pre duševne chorých (IMEI), kde budú skúmať jeho psychický stav.



Na základe správy servera magyarnemzet.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa verdiktu súdu bude muž podozrivý z útoku vo väzbe minimálne do 15. februára. Ak sa preukáže, že bol v čase vraždy príčetný, hrozí mu trest doživotného odňatia slobody.



Hovorca Súdu hlavného mesta (FT) József Szabó podľa servera hirado.hu uviedol, že podozrivý bol vlani v novembri podmienečne odsúdený za iný násilný trestný čin. Útok na policajtov vykonal ešte počas trvania tohto podmienečného trestu.



Obhajca zadržaného muža Ádám Mikófalvi potvrdil, že jeho mandant už medzičasom vypovedal. "Uviedol, že z bytu starej pani, ktorá bývala nad ním, počul stonanie, preto sa vlámal do jej bytu. Nôž si zobral so sebou preto, aby mohol starú pani prípadne ochrániť, pričom privolanej polícii nôž dobrovoľne odovzdal," povedal advokát.



Z výpovede ďalej podľa súdu vyplynulo, že podozrivý občas užíva drogy.



Polícia minulý piatok (13.1.) zadržala a vypočula 35-ročného Szilárda Sz., podozrivého zo štvrtkového útoku nožom na troch policajtov v maďarskej metropole, z ktorých jeden zraneniam podľahol. Podozrivý odmietol vypovedať a voči postupu polície podal sťažnosť.



Útočník vnikol do bytu 80-ročnej dôchodkyne s amputovanými nohami v budapeštianskej mestskej časti Nový Budín (Újbuda). Políciu privolal sused po 22.00 h.



Pri pokuse o zadržanie muž vytiahol nôž, pobodal troch zasahujúcich policajtov a snažil sa utiecť. Na ulici ho po neuposlúchnutí výzvy a varovnom výstrele postrelil do nohy ďalší policajt.



Záchranári zranených policajtov i postreleného útočníka previezli do nemocnice. Jeden z policajtov, 29-ročný Péter Baumann, ktorého páchateľ bodol do oblasti srdca, v nemocnici zraneniam podľahol.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)