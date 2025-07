Maďarsko: Na 100 dostupných väzenských miest pripadá 104 väzňov

Budapešť 29. júla (TASR) - Maďarsko patrí do skupiny členských krajín Európskej únie, ktoré majú väznice mierne preplnené. V období od 31. januára 2023 do 31. januára 2024 hlásilo maďarské Celoštátne veliteľstvo ústavu na výkon trestu odňatia slobody (BvOP) na sto dostupných väzenských miest 104 väzňov. Spravodajcovi TASR v Budapešti to v súvislosti s ročnou štatistikou Rady Európy za rok 2004 potvrdilo maďarské ministerstvo vnútra.



Preplnenosť väzníc zostáva kritickým problémom v jednej tretine európskych väzenských správ, uvádza sa v Ročnej štatistike o väzenskej populácii Rady Európy za rok 2024 (SPACE I). Celkovo v Európe počet väzňov na sto dostupných miest stúpol v uvedenom období z 93,5 na 94,9.



Spolu s Maďarskom hlásilo mierne preplnenie osem väzenských správ: Chorvátsko (110), Írsko (105), Švédsko (105), Azerbajdžan (103), Fínsko (103), Turecko (102) a Severné Macedónsko (101).



Komunikačné oddelenie maďarského rezortu vnútra pre TASR uviedlo, že zavedenie štatútu takzvaného reintegračného výkonu trestu odňatia slobody znížilo v Maďarsku počet odsúdených, pretože dotknutí si svoj trest neodpykávajú vo väzenských zariadeniach.



V apríli 2023 vláda premiéra Viktora Orbána rozhodla, že prepustí väznených prevádzačov s cudzím občianstvom, a dala im tri dni na to, aby z krajiny odišli. Maďarsko vtedy uviedlo, že v jeho preplnených väzniciach je 2600 ľudí zo 73 rôznych krajín, čo predstavovalo 13 percent väzenskej populácie a zaťažovalo daňových poplatníkov.



Európska komisia v júli 2023 poslala Budapešti prvý list s tým, že Maďarsko týmto krokom porušilo viaceré smernice EÚ. Skrátenie sankcií pre osoby odsúdené za trestný čin prevádzačstva nie je podľa eurokomisie dostatočne odstrašujúce a nezohľadňuje okolnosti predmetných prípadov. EK tiež tvrdila, že nebol zriadený systém na odsledovanie toho, či si prevádzači odpykajú zvyšok svojho trestu vo svojich domovských krajinách.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)