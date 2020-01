Chaos na maďarskej diaľnici spôsobil dezorientovaný slovenský vodič

Budapešť 14. januára (TASR) - Nevyspytateľnou a pomalou jazdou vo vnútornom jazdnom pruhu diaľnice M1 spôsobil v pondelok v oblasti severomaďrského mesta Tatabánya starší občan Slovenskej republiky niekoľko kilometrov dlhú dopravnú zápchu. Vodiča polícia vyviedla na odpočívadlo a vzhľadom na to, že sa správal nepríčetne, ho odovzdala záchrannej službe.



Podľa utorňajšej informácie polície Komárňansko-ostrihomskej župy policajtom o 17.44 h oznámili, že vo vnútornom pruhu diaľnice smerom do Budapešti jazdí osobné auto nevyspytateľným spôsobom a rýchlosťou iba 30 - 40 kilometrov za hodinu. Za ním sa vytvoril dlhý rad vozidiel.



Policajná hliadka sa vydala za autom, ktorého vodič ale nereagoval na jej výzvu. Policajti ho predbehli a spomaľovaním prinútili k zastaveniu. Za volantom sedel 79-ročný Slovák, ktorý tvrdil, že cieľom jeho cesty je Bratislava.



Po vyvedení vozidla na odpočívadlo hliadka zistila, že vodič nebol priestorovo ani v časovo zorientovaný, preto k nemu zavolali záchranárov. Tí ho po vyšetrení vzali do nemocnice.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)