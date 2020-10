Na maďarskej divadelnej univerzite SZFE pokračuje študentská blokáda

Na archívnej snímke študenti prestížnej Univerzity divadelných a filmových umení (SZFE) a ich sympatizanti vytvorili ľudskú reťaz, aby demonštrovali za autonómiu tamojších univerzít v Budapešti 6. septembra 2020. Foto: TASR/AP

Budapešť 13. októbra (TASR) - Na Univerzite divadelných a filmových umení (SZFE) v Budapešti, ktorá je od 2. septembra pod blokádou študentov žiadajúcich od vlády zaručenie autonómie školy, v utorok večer o 18.00 h vypli internet v oboch jej budovách. Informoval o tom spravodajský server 444.hu, podľa ktorého študenti práve v tom čase plánovali univerzitné fórum, ktoré v danej epidemiologickej situácii chceli uskutočniť online.Poslucháči napokon vysielali fórum prostredníctvom internetovej služby na mobilných telefónoch. V budovách podľa informácií študentov bude odteraz internetová sieť prístupná denne iba od 06.00 h do 18.00 h.Vládou dosadený kancelár SZFE Gábor Szarka v utorok zakázal spolupracovať zamestnancom univerzity so študentmi, ktorí sa zúčastňujú na blokáde, a s ich podporovateľmi.Šéf rezortu inovácií a technológií László Palkovics 11. septembra vyhlásil, že nevyhovie požiadavkám študentov a neodvolá členov vládou dosadenej dozornej rady tejto univerzity.Vláda tejto univerzite odobrala autonómiu tým, že zmenila jej štatút. Na protest proti dosadeniu vládou vymenovanej dozornej rady odstúpilo celé vedenie univerzity.Vlastníctvo štátnej univerzity SZFE presunul do rúk súkromnej nadácie zákon, ktorý tento rok schválil maďarský parlament. Vláda následne v auguste vymenovala piatich členov novovytvorenej univerzitnej rady, pričom odmietla nominantov navrhovaných samotnou univerzitou.Maďarská vláda odmieta akýkoľvek pokus o cenzúru slobody prejavu a tvrdí, že spravovanie niektorých univerzít dozornou radou v skutočnosti prispeje k odstráneniu štátneho vplyvu.