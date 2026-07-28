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Maďarsko: Na festivale Ozora pobodali muža z Izraela
Člen bezpečnostného personálu na festivale kontaktoval políciu v utorok skoro ráno, pretože Izraelčan vo veku okolo 30 rokov utrpel bodné zranenie.
Autor TASR
Budapešť 28. júla (TASR) - Na festivale Ozora v strednom Maďarsku bol pobodaný muž z Izraela, ktorého záchranári previezli do nemocnice. V utorok o tom informovala agentúra MTI s odvolaním sa na políciu vo Fejérskej župe, píše TASR.
Člen bezpečnostného personálu na festivale kontaktoval políciu v utorok skoro ráno, pretože Izraelčan vo veku okolo 30 rokov utrpel bodné zranenie. Úrady následne zadržali dvoch mužov podozrivých z ublíženia na zdraví s priťažujúcimi okolnosťami.
„S cieľom zaistiť bezpečnosť návštevníkov festivalu bude polícia naďalej vykonávať dôkladné kontroly a úzko spolupracuje s organizátormi na zavádzaní potrebných bezpečnostných opatrení,“ uviedla polícia.
MTI dodáva, že v pondelok boli v areáli festivalu zadržaní Belgičan, Izraelčan a Portugalčan, ktorých pristihli pri predaji drog.
Člen bezpečnostného personálu na festivale kontaktoval políciu v utorok skoro ráno, pretože Izraelčan vo veku okolo 30 rokov utrpel bodné zranenie. Úrady následne zadržali dvoch mužov podozrivých z ublíženia na zdraví s priťažujúcimi okolnosťami.
„S cieľom zaistiť bezpečnosť návštevníkov festivalu bude polícia naďalej vykonávať dôkladné kontroly a úzko spolupracuje s organizátormi na zavádzaní potrebných bezpečnostných opatrení,“ uviedla polícia.
MTI dodáva, že v pondelok boli v areáli festivalu zadržaní Belgičan, Izraelčan a Portugalčan, ktorých pristihli pri predaji drog.