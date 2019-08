Na festivale Sziget zadržali drogových dílerov z Holandska

Mladíkom, ktorých zadržali v utorok, hrozí až doživotné väzenie.

Budapešť 11. augusta (TASR) - Budínsky obvodný ústredný súd v sobotu nariadil vziať do vyšetrovacej väzby dvoch mladých Holanďanov, ktorí na Sziget Festivale 2019 na budapeštianskom Starobudínskom ostrove predávali marihuanu a syntetické drogy.



Server Noizz.hu v nedeľu uviedol, že 21-ročným mladíkom, ktorých zadržali v utorok, hrozí až doživotné väzenie. Podľa vyhlásenia Odvolacieho súdu hlavného mesta podozriví mali uložené v úschovni batožín a vo svojom stane veľké množstvo drog, ku ktorým vytlačili aj 500 kusov cenníkov. Hodnota drog dosiahla takmer päť miliónov forintov (15.395 eur).



Server poznamenal, že ide o najväčšie množstvo drog nájdených v celej histórii festivalu. Podľa expertov ide o dolnú hranicu zákonom stanoveného "významného množstva". Voči verdiktu o vyšetrovacej väzbe sa odvolali podozriví, ich obhajcovia, ale aj prokurátor.



Do programu sedemdňového maratónu jedného z najväčších európskych festivalov, ktorý sa začal v stredu, zaradili organizátori hviezdy ako sú Ed Sheeran, Foo Fighters, The 1975, Florence + The Machine či Twenty One Pilots.