Na protest proti primátorovi Győru prišli demonštranti s prezervatívmi

Budapešť 7. novembra (TASR) - Skupina aktivistov s nafúkanými prezervatívmi sa pokúsila vo štvrtok narušiť ustanovujúcu schôdzu mestského zastupiteľstva v severomaďarskom Győri, kde mal skladať sľub aj znovuzvolený kontroverzný primátor Zsolt Borkai. Ten sa počas predvolebnej kampane zaplietol do škandálu s videom s prostitútkami.



V komunálnych voľbách 13. októbra tohto nominanta vládnej strany Fidesz občania mesta znovuzvolili do funkcie.



Borkai v otvorenom liste adresovanom občanom mesta však v stredu vyhlásil, že po ustanovujúcej schôdzi odstúpi.



Demonštranti sa vo štvrtok dožadovali vstupu do rokovacej sály, v čom im ale zabránila súkromná bezpečnostná služba. Protestujúci vešali na dvere a okná radnice nafúkané kondómy a snažili sa hlukom narušiť schôdzu. Na chodbe a v aule budovy vznikli šarvátky, ktoré musela riešiť privolaná polícia.



Podľa internetového vydania ľavicového denníka Népszava by mala byť ustanovujúca schôdza teoreticky verejná, avšak koncom októbra schválili nariadenie, podľa ktorého s odvolaním sa na požiarne predpisy môžu zakázať vstup verejnosti do rokovacej sály.



Borkai krátko po komunálnych voľbách 15. októbra najskôr vyhlásil, že vystupuje z vládnej strany Fidesz a že v nadchádzajúcom päťročnom volebnom období chce viesť mesto ako nezávislý.



V predvolebnej kampani prenikli na verejnosť fotografie a videozáznam orgií, na ktorých bol zaznamenaný Borkai s prostitútkami na luxusnej jachte v Chorvátsku.



Bývalý gymnasta Borkai, ktorý získal zlato v cvičení na koni na OH 1988 v Soule a v rokoch 2010-17 bol predsedom Maďarského olympijského výboru, sa za "intímne videá" ešte pred voľbami verejne ospravedlnil. Poznamenal však, že záznamy sú čiastočne zmanipulované. Avizoval, že podá žalobu a že sa kandidatúry nevzdá.