V Budapešti premietli najdramatickejšie záznamy zo zrážky lodí

Budapešť 27. apríla (TASR) – Na budapeštianskom súde v utorok prvýkrát premietli najdramatickejšie videozáznamy z tragickej zrážky osobných lodí na Dunaji, ku ktorej došlo v maďarskej metropole v máji 2019. Informoval o tom spravodajský server telex.hu.



Prerokúvanie kauzy pokračovalo v utorok pred budapeštianskym Súdom hlavného mesta. Medzi premietnutými zábermi bol aj záznam amerického turistu plaviaceho sa na palube výletnej lode Viking Sigyn, ktorý tesne pred zrážkou čoraz hlasnejšie kričal po anglicky: „Bože, je tu loď! Bože, bože!"



Podľa súdnych znalcov ukrajinský kapitán výletnej lode Jurij C., ktorý je obvinený zo spôsobenia zrážky, musel už v tej chvíli vedieť, že sa plavidlá zrazia.



Na ďalšom videozázname, tiež vyhotovenom z paluby Viking Sigynu, sa iný turista stojaci pri kapitánskom mostíku sa pýta: „Kde je tá loď?" Zároveň bolo vidno, ako neidentifikovaná osoba uteká na provu a krátko na to zaznie výkrik ženy: „Zastavte loď!"



Predsedníčka senátu Leona Némethová po premietnutí videozáznamov opäť zdôraznila, že súd nebude skúmať zodpovednosť kapitána vyhliadkovej lode Hableány.



Ukrajinský kapitán čelí trestu za to, že sa dopustil prečinu ohrozenia vodnej dopravy z nedbanlivosti s následkom hromadnej nehody, a za trestný čin 35-násobného neposkytnutia pomoci.



Vyhliadková loď Hableány sa v tragický večer 29. mája 2019 plavila s 33 Kórejčanmi a dvojčlennou posádkou na palube - z nich nehodu, ktorá sa stala medzi piliermi Margitinho mosta, prežili iba siedmi turisti.



Z 28 obetí – vrátane dvojčlennej maďarskej posádky – dosiaľ stále nenašli 40-ročnú ženu, po ktorej mesiace intenzívne pátrali na viacerých úsekoch Dunaja.