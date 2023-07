Maďarsko: Nádej na prístup univerzít k štipendiám Erasmus sa stráca

Budapešť 13. júla (TASR) - O štipendiá Európskej únie na rok 2024 sa s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú môcť uchádzať študenti maďarských univerzít riadených nadáciami a neuvoľnia sa ani výskumné granty pre pedagógov. Uviedol to vo štvrtok server valaszonline.hu, ktorý dodal, že podľa aktuálnej situácie maďarský parlament nezasadne skôr ako na jeseň, a teda Bruselom požadované legislatívne zmeny Maďarsko nestihne v určenom termíne urobiť, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server pripomína, že Európska komisia v stredu vyhlásila, že kritizované maďarské zákony by sa mali novelizovať do 1. septembra, pričom do tohto termínu zmenené zákony musia ešte analyzovať dve inštitúcie EÚ.



Je takmer nulová šanca, že študenti 21 univerzít, ktoré sú riadené štátnymi nadáciami, budú môcť od septembra využívať štipendium Erasmus, cituje valaszonline.hu nemenované bruselské zdroje.



Maďarská strana musí totiž schváliť nový zákon o kurátoroch nadácií univerzít. Nový zákon posúdi EK, na čo bude mať jeden mesiac. Ak to Komisia uzná za vhodné, odporučí Rade EÚ zrušiť sankciu, ktorá v súčasnosti vylučuje značný počet maďarských študentov zo štipendií Erasmus. Aby sa študenti mohli uchádzať o štipendium už v nadchádzajúcom akademickom roku, tento proces by mal byť ukončený do 1. septembra.



O pozastavení štipendií programu Erasmus premiér Viktor Orbán v januári povedal, že EÚ chce politický spor s Maďarskom riešiť tak, že sa pomstí na maďarských študentoch.



Študentom premiér odkázal, že vláda nedopustí, aby ich poškodilo akékoľvek bruselské rozhodnutie. "Štipendijný program bude! S Bruselom sa dohodneme, ale ak nie, zaplatíme to z maďarského rozpočtu," dodal Orbán. Zdôraznil, že je národným záujmom, aby mladí študovali v zahraničí.



Vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú pod kontrolou vládnej strany Fidesz a jej predstavitelia sú členmi nadácií vysokých škôl, podľa rozhodnutia EK nemôžu získať nové granty z programu spolupráce a výmeny vzdelávania Erasmus+ ani z rámcového programu výskumu a inovácií Horizont Europe.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)