Maďarsko nakúpi kamikadze drony z Nemecka

Budapešť 20. júla (TASR) - Maďarsko nakúpi kamikadze drony v hodnote stoviek miliónov eur od nemeckej zbrojárskej spoločnosti Rheinmetall. Uviedol to vo štvrtok server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Dodávky dronov prebehnú v rokoch 2024 a 2025, uviedol vo vyhlásení Rheinmetall so sídlom v Düsseldorfe.



Príslušné zmluvy na výrobky produktového radu Hero boli nedávno podpísané s maďarskými ozbrojenými silami. Ide o jednorazové zariadenia, ktoré majú bližšie k inteligentným projektilom ako k lietadlám.



Rheinmetall zdôraznil, že Hero je široko používané, v praxi odskúšané a osvedčené zariadenie, ktoré bolo vyvinuté v rámci dohody o spolupráci s izraelskou obrannou technologickou spoločnosťou UVision Air Ltd. Rodina dronov pozostáva z piatich členov, nebolo však oznámené, ktorý typ si Maďarsko objednalo.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)