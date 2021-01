Maďarsko nakúpi vakcínu Sinopharm na zaočkovanie 2,5 milióna ľudí

Budapešť 29. januára (TASR) - Maďarsko kúpi päť miliónov dávok vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2 od čínskej spoločnosti Sinopharm. Oznámil to v piatok na Facebooku minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Podľa jeho slov o nákupe bude ešte telefonicky hovoriť s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Imom.



"Po tom, čo maďarský Národný ústav farmácie a bezpečnosti potravín (OGYÉI) vydal povolenie pre čínsku vakcínu Sinopharm, sa otvorila cesta k nákupu tejto očkovacej látky. Príslušnú dohodu sa podarilo podpísať v poludňajších hodinách," napísal šéf maďarskej diplomacie.



Vakcínu z Číny dovezú podľa rezortu maďarskej diplomacie v štyroch etapách - v priebehu štyroch mesiacov.



Šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Cecília Müllerová v piatok informovala o udelení povolenia pre čínsku vakcínu a dodala, že výrobný proces preverovali v Pekingu experti ústavu OGYÉI.



Ide o vakcínu podmienečne schválenú v Číne vlani 30. decembra. V tejto ázijskej krajine ju podávajú ľuďom vo veku 18 - 59 rokov. Výrobca tvrdí, že analýza výsledkov tretej fázy klinických testov potvrdila 79,3-percentnú účinnosť v boji proti nákaze novým druhom koronavírusu.



Maďarský premiér Viktor Orbán v piatok ráno vyhlásil, že ak do Maďarska príde čínska vakcína, tak do marca bude možné zaočkovať 1.760.000 ľudí.



V Maďarsku od vypuknutia pandémie zaznamenali 364.909 prípadov nákazy koronavírusom a 12.374 súvisiacich úmrtí. Dosiaľ tam zaočkovali 175.283 osôb, najmä zdravotníkov, z ktorých už 37.727 ľudí dostalo aj druhú dávku vakcíny.





