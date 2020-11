Maďarsko nariadilo odklad stužkových slávností

Budapešť 10. novembra (TASR) - Stužkové slávnosti v Maďarsku bude treba odložiť na neskôr. Oznámil to v utorok v Budapešti štátny tajomník rezortu ľudských zdrojov zodpovedný za verejné školstvo Zoltán Maruzsa. K takémuto kroku došlo v rámci zintenzívnenia opatrení proti šíreniu nákazy novým druhom koronavírusu.



Podľa agentúry MTI štátny tajomník pripomenul, že od stredy prejdú školáci vo veku nad 14 rokov na dištančné vzdelávanie. Príslušné ministerské nariadenie už začali rozosielať školám, ktorých sa to týka.



Ústne maturity, ústredné písomné prijímacie skúšky a študijné súťaže organizované Úradom vzdelávania (OH) budú pokračovať klasickým spôsobom ďalej pri zachovávaní prísnych opatrení ochrany zdravia, dodal Maruzsa.



Od polnoci z utorka na stredu zavádza vláda viaceré sprísnené protiepidemiologické opatrenia. Ich súčasťou je aj zákaz vychádzania od 20.00 do 05.00 h a úplný zákaz zhromažďovania. Oznámil to v pondelok na Facebooku maďarský premiér Viktor Orbán.



Vysokoškolské vzdelávanie bude iba dištančné, pričom internáty sa musia zatvoriť. Otvorené zostanú školy pre deti do 14 rokov a fungovať budú aj materské školy a jasle. Učiteľov budú testovať každý týždeň.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)