V Maďarsku chcú predĺžiť stav mimoriadnej epidemiologickej situácie

Budapešť 18. novembra (TASR) - Maďarská vláda na základe rozhodnutia parlamentu vydala nariadenie o predĺžení stavu mimoriadnej epidemiologickej situácie do 8. februára 2021. Informovalo o tom v stredu internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság (HVG).



Príslušné nariadenie bolo podľa HVG zverejnené ešte v utorok v štátnom vestníku.



Poslanci parlamentu 11. novembra schválili predĺženie mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou v súvislosti s koronavírusovou pandémiou o 90 dní. Kabinet tento stav vyhlásil 3. novembra v rámci svojej právomoci na 15 dní.



Platnosť mimoriadnych opatrení v rámci ochrany proti šíreniu nového druhu koronavírusu zavedených 4. a 11. novembra budú platné až do 11. decembra. V krajine je v súlade s týmito opatreniami zákaz vychádzania v čase od 24.00 h do 05.00 h a platí úplný zákaz zhromažďovania. Nosenie rúšok je povinné už aj v exteriéri, ak o tom rozhodne primátor daného mesta, pripomína HVG.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)