Maďarsko: Naša zahraničná politika zostane suverénna napriek tlaku

Budapešť 4. septembra (TASR) - Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v pondelok vyhlásil, že zahraničná politika Budapešti zostane aj naďalej maďarská a suverénna, a to aj napriek medzinárodnému tlaku. Podľa agentúry MTI to Szijjártó povedal na výročnej schôdzi maďarských diplomatov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa slov Szijjártóa európsky kontinent v súčasnosti čelí tým najzávažnejším ekonomickým a bezpečnostným výzvam. Najdôležitejšou úlohou maďarskej vlády je preto podľa neho zaručiť bezpečnosť krajiny a zachovanie ekonomického rastu.



"Vyžaduje si to kroky, ktoré budú určite v rozpore s očakávaniami medzinárodného liberálneho mainstreamu. Diplomati preto musia byť pripravení robiť si svoju prácu uprostred veľkého medzinárodného tlaku," tvrdil Szijjártó.



Ďalej vyhlásil, že údajný tlak na Budapešť bude obzvlášť vysoký v prípade vojny na Ukrajine, ale aj v otázkach zahraničných investícií v Maďarsku. Jediným hľadiskom maďarskej zahraničnej politiky podľa Szijjártóa zostane národný záujem.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)