Maďari nezaradili hlasovanie o Švédsku v NATO na mimoriadnu schôdzu

Budapešť 27. júna (TASR) - Maďarský vicepremiér Zsolt Semjén iniciuje zvolanie mimoriadneho rokovania parlamentu na budúci týždeň. Poslanci majú schvaľovať okrem iného aj zákon o štatúte pedagógov, avšak ratifikácia členstva Švédska v Severoatlantickej aliancii nie je zaradená do programu schôdze. Upozornilo na to v utorok internetové vydanie denníka Népszava, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Odloženie hlasovania o návrhoch súvisiacich s rozpočtom na rok 2024, o mimoriadnom zdanení ziskov leteckých spoločností, o právach národnostných menšín a o novele volebného zákona na jesennú schôdzu by vyvolalo oneskorenú realizáciu dôležitých legislatívnych cieľov, zdôvodnil Semjén zvolanie mimoriadnej schôdze.



Návrh zákona o vyhlásení Protokolu o vstupe Švédska do NATO čaká už len na záverečné hlasovanie, keďže rozpravy k nemu sa v parlamente skončili na jar. Vtedy sa však hlasovalo iba o vstupe Fínska do NATO, hlasovanie o pristúpení Švédska bolo odložené. Schválenie švédskeho vstupu do NATO sa v Maďarsku odkladá už takmer rok.



Poslanci parlamentu 16. júna na mimoriadnej schôdzi rokovali o návrhu zákona o kariérnom postupe pedagógov. V tom istom čase sa pred budovou zákonodarného zboru zhromaždilo niekoľko tisíc učiteľov a žiakov, ktorí protestovali proti tomuto zákonu. Podľa nich by schválenie zákona rozvrátilo školstvo.



Učitelia začali protestovať proti situácii vo verejnom školstve v Maďarsku vlani v januári. Na neskorších demonštráciách požadovali aj stiahnutie kontroverzného návrhu zákona o štatúte učiteľov, ktorý podľa nich obmedzuje slobodu prejavu a pracovné práva maďarských pedagógov vrátane ich práva na štrajk.