Maďarsko nebude útočiskom zločincov, reagovala TISZA na azyl Poliakom
Poľský Sejm zrušil Ziobrovi poslaneckú imunitu v novembri minulého roka.
Autor TASR
Budapešť 12. januára (TASR) - Maďarsko nebude útočiskom zločincov, reagovala v pondelok pre server telex.hu maďarská mimoparlamentná opozičná strana TISZA na skutočnosť, že vláda premiéra Viktora Orbána udelila politický azyl už aj bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Zbigniewovi Ziobrovi. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Za vlády strany TISZA Maďarsko nebude útočiskom pre zahraničných zločincov,“ uviedla TISZA, ktorej predsedom je Orbánov najsilnejší oponent, Péter Magyar.
Súčasný opozičný poslanec Ziobro, ktorý je v Poľsku obvinený z korupcie a zneužitia právomoci, o udelení azylu informoval sám v pondelok na sieti X.
Ziobra v Poľsku obviňujú z celkovo 26 trestných činov vrátane podozrenia zo založenia a členstva v zločineckej organizácii a sprenevery 150 miliónov zlotých (vyše 35 miliónov eur) zo špeciálneho fondu na podporu obetí trestných činov, ktoré boli údajne čiastočne použité na nelegálne financovanie nákupu kontroverzného izraelského špionážneho softvéru Pegasus.
Poľský Sejm zrušil Ziobrovi poslaneckú imunitu v novembri minulého roka. Generálna prokuratúra následne požiadala o jeho vzatie do väzby. Poľský exminister v decembri na niekoľko týždňov odcestoval do Budapešti, kde sa odvtedy zdržiava.
„Rozhodol som sa využiť azyl, ktorý mi udelila maďarská vláda z dôvodu politického prenasledovania v Poľsku,“ napísal Ziobro na X. V príspevku kritizoval súčasnú poľskú vládu vedenú premiérom Donaldom Tuskom a tvrdil, že sa rozhodol zostať v zahraničí, až kým „nebudú v Poľsku obnovené skutočné záruky právneho štátu“. „Rozhodol som sa bojovať proti politickému banditstvu a bezpráviu. Som proti šíriacej sa diktatúre,“ vyhlásil.
V decembri 2024 utiekol do Maďarska aj Ziobrov bývalý námestník Marcin Romanowski a získal tam politický azyl. Aj voči nemu boli vznesené podobné obvinenia ako voči Ziobrovi.
Ziobro bol v rokoch 2015 - 2023 ministrom spravodlivosti vo vláde pravicovej strany Právo a spravodlivosť (PiS). V tejto pozícii bol iniciátorom série kontroverzných súdnych reforiem, ktoré vyvolali spor medzi Poľskom a Európskou úniou.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
