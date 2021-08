Maďarsko nemôže žalovať Oslo pre zastavenie podpory z Nórskeho fondu

Budapešť 12. augusta (TASR) - Neexistuje žiadny právny rámec, v rámci ktorého by Maďarsko mohlo žalovať Nórsko pre zastavenie finančnej podpory z Nórskeho fondu. Pre spravodajský server 444.hu to vo štvrtok uviedol nórsky rezort diplomacie.



Maďarská vláda 4. augusta vyhlásila, že v uvedenej veci zvažuje súdny spor. Počas uplynulého víkendu kabinet premiéra Viktora Orbána vyzval ministerku spravodlivosti Judit Vargovú, aby v tejto záležitosti preverila možnosti žaloby voči Oslu.



Nórske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že dohoda z decembra 2020 jednoznačne určuje, že nie je možné spustiť program čerpania grantov pre občianske združenia, pokým nie je určená organizácia zodpovedná za rozdeľovanie financií. Súčasťou platnej dohody medzi oboma krajinami je podľa nórskej strany aj spôsob výberu takejto organizácie.



V prípade nezhody týkajúcej sa výberu organizácie rozdeľujúcej granty je v zmysle dvojstrannej dohody medzi Maďarskom a Nórskom ukončené čerpanie zvyšku finančných prostriedkov Nórskeho fondu pre obdobie rokov 2014-2021. Preto podľa Nórska neexistuje nijaká možnosť riešenia tejto situácie právnou cestou.



Nórsky rezort diplomacie tiež podotkol, že Oslo v uplynulých rokoch na mnohých fórach vyjadrilo obavy z postupného oslabovania právneho štátu a demokracie v Maďarsku.



Nórsko 4. augusta oznámilo, že pre Maďarsko už nebudú dostupné finančné zdroje Nórskeho fondu na obdobie rokov 2014–2021. Nórsko požadovalo na rozdelenie finančných prostriedkov z fondu vo výške 77 miliárd forintov (217 miliónov eur) nezávislý orgán, Orbánov kabinet však chcel mať na celý proces určitý dosah.



Absencia zdrojov z nórskych fondov dostane do zlej situácie mnohé občianske združenia v Maďarsku zaoberajúce sa financovaním štipendií pre štúdium na zahraničných univerzitách, podporou znevýhodnených študentov vrátane Rómov, ale aj podporou inovácií malých a stredných podnikateľov či zlepšením situácie žien na trhu práce, napísal denník Népszava.



Podobný spor vypukol už v roku 2014, keď Nórsko zmrazilo 129 z celkových 153 miliónov eur určených Maďarsku. Reagovalo tak na raziu maďarskej polície v sídle environmentálnej organizácie Ökotárs v Budapešti. Nórska strana to vtedy označila za šikanovanie.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)