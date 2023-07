Németh: Maďarsko nemusí zvolať schôdzu k ratifikácii Švédska do NATO

Budapešť 17. júla (TASR) - Maďarský parlament nemusí zvolať mimoriadnu schôdzu, aby ratifikoval vstup Švédska do NATO. Vyhlásil to v pondelok predseda zahraničného výboru parlamentu z vládnej strany Fidesz Zsolt Németh, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Németh v rozhovore pre komerčnú rozhlasovú stanicu InfoRádió povedal, že nevidí nutnosť zvolania mimoriadnej schôdze parlamentu k tomu, aby Maďarsko nebolo v procese ratifikácie švédskeho členstva poslednou krajinou.



"Súvisiace rokovania sa začnú už teraz, ale rád by som upriamil pozornosť na skutočnosť, že 1. októbra sa zíde Veľké národné zhromaždenie Turecka a že má v úmysle zahrnúť ratifikáciu vstupu Švédska do NATO ako vysokú prioritu programu zasadnutia po 1. októbri. Pritom maďarský parlament začne pracovať už v polovici septembra," spresnil Németh.



Zavŕšenie procesu ratifikácie vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie v maďarskom parlamente je už iba technickou otázkou. Pred odchodom na minulotýždňový summit NATO to 11. júla oznámil šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)