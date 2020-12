Maďarsko nepoužije ruskú vakcínu, očkovacie látky získa od EÚ a z Číny

Študentka medicíny odoberá vzorku z nosa počas testovania zamestnankyne škôlky na ochorenie COVID-19 v Budapešti, archívne foto. Foto: TASR/AP

Budapešť 31. decembra (TASR) - Maďarsko napokon svojich obyvateľov nezaočkuje ruskou vakcínou Sputnik V. Budapešť nakúpi vakcíny proti chorobe COVID-19, ktorú spôsobuje nový koronavírus, cez Európsku úniu alebo priamo od Číny. Vyhlásil to vo štvrtok šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás, ktorého citovala agentúra Reuters.zdôvodnil Gulyás rozhodnutie maďarskej vlády počas rozhovoru pre komerčnú televíziu ATV. Dodal, že Maďarsko sa síce rado zúčastnilo klinických skúšok vakcíny Sputnik V, avšak svojich obyvateľov zaočkuje vakcínami od EÚ alebo Číny.Stal sa tak prvým predstaviteľom maďarskej vlády, ktorý vylúčil použitie ruskej vakcíny v krajine. Maďarsko doteraz dostalo už 80.000 z objednaných 4.4 milióna dávok vakcíny od konzorcia Pfizer-BioNTech, informuje portál koronavirus.gov.hu.Maďarsko v minulosti avizovalo, ako jediná krajina EÚ, že ruskú vakcínu bude možno vyrábať, a premiér Viktor Orbán odmietol vylúčiť jej použitie v krajine. Táto skutočnosť neprospievala už aj tak napätým vzťahom medzi Budapešťou a Bruselom, komentovala agentúra Reuters.Sputnik V totiž neschválila Európska agentúra pre lieky (EMA), podľa ktorej je použitie neschválenej vakcíny v rozpore s pravidlami Európskej únie.Agentúra Reuters v pondelok informovala, že Maďarsko prevzalo 6000 dávok vakcíny Sputnik V, ktorú chceli ďalej skúmať maďarskí zdravotnícki odborníci. Maďarskí špecialisti pricestovali začiatkom decembra do Ruska, aby sa oboznámili so špecifikami výroby tamojšej vakcíny.V Maďarsku pribudlo za uplynulý deň 2971 nakazených novým druhom koronavírusu. V súvislosti s ochorením COVID-19 zaznamenali 108 úmrtí.V krajine sa od začiatku pandémie nakazilo koronavírusom 322.514 ľudí. Celkový počet úmrtí v súvislosti s chorobou COVID-19 sa zvýšil na 9537. Momentálne je v Maďarsku 162.875 aktívnych prípadov nákazy. S COVID-19 je hospitalizovaných 5856 pacientov, z ktorých 402 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.