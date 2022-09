Maďarsko nesúhlasí so sankciami EÚ na ruský jadrový priemysel

Viedeň 27. septembra (TASR) - Maďarsko v pondelok oznámilo, že je neochvejne proti sankciám Európskej únie, zavedeným voči ruskému jadrovému priemyslu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sankcie na investície v oblasti jadrového priemyslu označil za "červenú čiaru" pre Maďarsko a za "porušenie európskych smerníc".



"Nikdy by sme nepodporili žiadne sankcie, ktoré by ohrozili bezpečnosť našich dodávok energie," povedal Szijjártó na generálnej konferencii Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorá sa začala v pondelok vo Viedni.



Maďarsko podľa vyjadrení ministra zahraničných vecí považuje za útoky voči svojej zvrchovanosti všetky kroky, ktoré bránia výstavbe jadrových elektrární na jeho území. Táto krajina (Maďarsko) by mala čoskoro začať s výstavbou dvoch nových jadrových reaktorov v spolupráci s ruskou korporáciou pre jadrovú energetiku Rosatom, píše AFP.



Maďarsko, ktoré je do značnej miery závislé od ruskej ropy a plynu, odmieta akékoľvek sankcie EÚ na ruský plyn, pripomína AFP. Zabezpečilo si tiež výnimku zo sankcií EÚ na dovoz ruskej ropy prostredníctvom ropovodov.