Maďarsko nevetovalo predĺženie sankcií EÚ voči Rusku

Budapešť/Brusel 27. januára (TASR) - Maďarsko na rokovaní ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie v pondelok v Bruseli nezablokovalo predĺženie platnosti sankcií voči Rusku. Maďarská vláda sa uspokojila so symbolickou formuláciou, že Európska komisia bude naďalej monitorovať energetickú situáciu týkajúcu sa Maďarska. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán síce avizoval, že predĺženie účinnosti sankcií voči Moskve bude Budapešť v Bruseli vetovať, nakoniec tak však neurobila.



Sankcie musia byť obnovené každých šesť mesiacov, a to jednomyseľným rozhodnutím členských štátov. Tie aktuálne mali platiť do 31. januára a ak by ich účinnosť dovtedy členské štáty nestihli predĺžiť, zanikli by.



Okrem iného by to znamenalo, že Rusko by mohlo opäť získať prístup k zmrazeným 210 miliardám eur. Maďarská vláda rozhodnutie o sankciách odkladala už od vlaňajšieho decembra. Orbán vtedy lídrom EÚ povedal, že chce počkať na inauguráciu amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Pre maďarský odpor sa na predĺžení sankcií nevedeli dohodnúť ani minulý piatok veľvyslanci členských krajín EÚ, preto sa rozhodnutie odložilo na pondelkové zasadnutie Rady ministrov zahraničných vecí EÚ.



Maďarsko sa rozhodne o predĺžení platnosti protiruských sankcií v závislosti od toho, či dostane záruky energetickej bezpečnosti od EK, uviedol ešte pred pondelňajším stretnutím šéfov diplomacií krajín EÚ na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó .



"Dnes na zasadnutí Rady ministrov zahraničných vecí EÚ bude naše hlasovanie závisieť od toho, či EK poskytne záruku, že v budúcnosti prijme všetky potrebné opatrenia, keď bude energetická bezpečnosť členských štátov EÚ ohrozená z krajín mimo EÚ," dodal Szijjártó.