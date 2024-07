Maďarsko nezaplatí pokutu za porušenie azylových pravidiel EÚ

Budapešť 5. júla (AFP) - Maďarsko v piatok oznámilo, že nezaplatí pokutu niekoľko miliónov eur, ktorú mu uložil najvyšší súd EÚ za porušenie azylových pravidiel. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Budapešť od 1. júla prevzala rotujúce predsedníctvo EÚ. V polovici júna Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) udelil Maďarsku pokutu 200 miliónov eur a jeden milión eur za každý deň omeškania, pretože v roku 2020 nevykonalo rozhodnutie o dodržiavaní medzinárodných postupov pre žiadateľov o azyl.



"Neplánujeme zaplatiť túto pokutu, pretože je to úplne nespravodlivé," povedal novinárom námestník ministra vnútra Bence Retvati. "Táto pokuta ... bola politickým tlakom pre náš prístup k nelegálnej migrácii," dodal.



V rozpore s pravidlami EÚ Budapešť umožňuje podať žiadosť o azyl v zahraničí len na maďarských ambasádach. V decembri 2020 SDEÚ zistil, že Maďarsko tiež neumožnilo žiadateľom o azyl opustiť počas posudzovania svojich prípadov miesto zaistenia a neponúklo žiadnu osobitnú ochranu deťom a iným zraniteľným osobám.



Prístup migrantov k formálnej žiadosti o azyl je stále obmedzený a ich práva na pobyt počas spracovania žiadostí sa tiež nedodržiavajú, uviedol súd v júni.



Maďarský premiér Viktor Orbán dlhodobo vedie spory s Bruselom kvôli migračnej a utečeneckej politike. "Nesnažte sa primäť Maďarsko, aby zmenilo svoje pravidlá, pretože sme sa ochránili pred migráciou," povedal Orbán v pondelok v rozhovore pre štátnu televíziu.



"Namiesto toho by mali prijať maďarské pravidlá tu v Bruseli a ďalších hlavných mestách a zrazu by bolo všetko jednoduché," dodal.



Európska komisia už avizovala, že ak Budapešť odmietne zaplatiť, pokutu mu odpočíta z doteraz nevyplatených platieb z európskeho rozpočtu. Kvôli iným procedúram jej už takto zmrazila 19 miliárd eur.