Nový predseda opozičnej strany Jobbik sa zastal Sorosa

Budapešť 12. februára (TASR) - Nový predseda maďarskej opozičnej strany Jobbik Péter Jakab sa v rozhovore pre webovú stránku britského ľavicového denníka The Guardian zastal amerického finančníka Georgea Sorosa, všimol si v stredu spravodajský server magyarhang.hu.



Jakab, ktorého delegáti zjazdu Jobbiku zvolili za predsedu 25. januára, odsúdil štvavú kampaň premiéra Viktora Orbána namierenú voči americkému miliardárovi maďarského pôvodu. Povedal, že ak sa Orbánovi nepáči, čo Soros robí, nech namiesto zákazov a vyhostenia premiér ponúkne lepšiu alternatívu.



Podľa slov Jakaba má Soros právo rozhodnúť, na čo minie svoje financie.



The Guardian otvoril aj otázku dôveryhodnosti transformácie Jobbiku, ktorý bol v roku 2014 ako národne-radikálna strana najsilnejším opozičným politickým subjektom v Maďarsku. Potom však nasledoval ľavicovo-liberálny obrat a Jobbik stratil polovicu z milióna svojich priaznivcov. Kým v roku 2014 dosahovali preferencie strany takmer 15 percent, vlani to bolo už iba 7,2 percenta.



Politológ Péter Krekó pre denník uviedol, že premena Jobbiku môže byť dôveryhodná, čo však netreba preceňovať. Najdôležitejšia zmena Jobbiku podľa analytika spočíva v súčasnosti v tom, že sa táto strana stala skutočným nepriateľom Fideszu.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)