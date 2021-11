V maďarských nákupných centrách možno vidieť čoraz viac Slovákov

Budapešť 28. novembra (TASR) - Občania Slovenskej republiky po štvrtkovom zavedení núdzového stavu a zákazu vychádzania chodia čoraz viac nakupovať do nákupných centier v Maďarsku ležiacich v blízkosti hraníc. Informovala o tom v nedeľu maďarská komerčná televízna stanica RTL, ktorá pripomenula, že na Slovensku sú otvorené iba obchody s potravinami a s najnutnejším tovarom.



Vianočné nákupy si mnoho ľudí z obcí a miest pri maďarských hraniciach vybavuje v Maďarsku, kde sú všetky obchody otvorené.



Na hraniciach zatiaľ nie sú žiadne kontroly, zaznelo v televízii, ktorá konštatovala, že občania SR už tak nechodia nakupovať do Maďarska, napríklad do Győru vzdialeného od hraníc iba 13 kilometrov, len z dôvodu priaznivého kurzu eura voči forintu.



Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) v reakcii na vládou schválený lockdown vo štvrtok upozornila, že neobmedzenie cestovania využijú Slováci na vianočné nákupy v zahraničí.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)