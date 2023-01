Maďarsko: Obeťou útoku nožom v Budapešti je 29-ročný policajt

Budapešť 13. januára (TASR) - Obeťou muža, ktorý vo štvrtok večer v Budapešti zaútočil nožom na troch členov policajnej hliadky, je 29-ročný policajt Péter Baumann. V piatok to oznámila maďarská polícia na svojej webovej stránke police.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"S hlbokým zármutkom zdieľame bolesť rodiny zosnulého kolegu. Nadstrážmajster by mal vo februári 30 rokov," píše polícia.



Útočník sa snažil násilím vniknúť do bytu v budapeštianskej mestskej časti Nový Budín (Újbuda) na ulici Lecke. Políciu privolal sused po 22.00 h.



Pri pokuse o zadržanie muž vytiahol nôž, pobodal troch policajtov a snažil sa utiecť. Na ulici ho po neuposlúchnutí výzvy a varovnom výstrele strelil do nohy ďalší policajt.



Záchranári troch zranených policajtov i postreleného útočníka previezli do nemocnice. Jeden z policajtov v nemocnici zraneniam podľahol.



Na policajné budovy v Maďarsku vyvesili čierne vlajky a čierne stuhy sú aj na služobných vozidlách polície.



Maďarský premiér Viktor Orbán pre štátnu rozhlasovú stanicu v piatok uviedol, že maďarská vláda poskytne rodine zabitého policajta pomoc.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)