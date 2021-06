Maďarsko obnovilo riadny režim na vnútorných schengenských hraniciach

Budapešť 23. júna (TASR) - Maďarsko v stredu od 00.00 h zrušilo dočasné kontroly na vnútorných schengenských hraniciach zavedené v rámci ochranných opatrení proti šíreniu nového druhu koronavírusu, oznámila maďarská polícia na svojej webovej stránke police.hu.



Polícia vyjadrila vďaku za trpezlivosť obyvateľstvu, najmä však osobám, ktoré boli v sťažených podmienkach nútené prekračovať denne hranice do susedných krajín za prácou, ale aj všetkým, ktorí museli cestovať do zahraničia.



Bez obmedzení tak môžu cestovať do Maďarska osoby z území Chorvátska, Rakúska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska, výnimkou je však cestovanie z uvedených krajín do Maďarska komerčnými leteckými spojmi.



Maďarsko dočasne zaviedlo kontroly na celom úseku vnútorných schengenských hraníc vlani 1. septembra. Toto opatrenie viackrát vláda predĺžila, naposledy do 23. júna.