Maďarsko obnovilo vyhradené nákupné hodiny pre seniorov

Budapešť 23. novembra (TASR) - V Maďarsku vládnym nariadením obnovili vymedzený čas nákupu pre seniorov, aby tak ochránili kategóriu obyvateľstva najviac ohrozenú šírením nového typu koronavírusu. Oznámil v pondelok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.



Podobné nariadenie zaviedol maďarský kabinet aj na jar počas prvej vlne epidémie.



Premiér na Facebooku spresnil, že ľudia vo veku nad 65 rokov budú mať vyhradený čas nákupu v pracovných dňoch od 09.00 do 11.00 h, v sobotu a v nedeľu to bude od 08.00 do 10.00 h. To však podľa neho neznamená, že inokedy nemôžu starší spoluobčania nakupovať, ale vo vyhradenom čase v obchodoch nebudú mladší zákazníci.



V Maďarsku pribudlo za uplynulý deň 3334 nakazených novým druhom koronavírusu. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo v tomto čase 91 zväčšia starších chronicky chorých pacientov. Od vypuknutia pandémie evidujú v Maďarsku celkom 177.952 prípadov nákazy koronavírusom a 3891 úmrtí súvisiacich s ňou.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)