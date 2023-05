V Maďarsku obvinili prevádzača, vozil migrantov člnom z Chorvátska

Budapešť 26. mája (TASR) - Maďarská prokuratúra vzniesla obvinenie voči občanovi Tuniska žijúcemu v Poľsku, ktorý s ďalšími spoločníkmi pašoval migrantov z Chorvátska člnom cez rieku Mura. Agentúre MTI to v piatok povedala zástupkyňa hovorcu prokuratúry Judit Jánkyová, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Obvinený Tunisan spolu s občanom Iraku, ktorý takisto žije v Poľsku, organizovali v období od júna do septembra 2020 prevoz veľkého počtu migrantov cez rieku Mura, ktorá sa nachádza na hranici medzi Chorvátskom a Maďarskom. Migranti sa tak dostali na územie EÚ a ďalej ich prevážali autami do Slovinska či Rakúska.



Z výsledkov vyšetrovania vyplýva, že prevoz autami zabezpečovali ukrajinskí občania a ďalšie osoby, ktoré sú maďarským orgánom doposiaľ neznáme.



Okresná prokuratúra v Nagykanizsi obvinila zadržaného Tunisana z organizovaného zločinu prevádzačstva. Žiada pre neho trest odňatia slobody a vyhostenie z krajiny.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)