Szijjártó obvinil Chorvátsko, že je nespoľahlivé pre tranzit ropy

Budapešť 2. augusta (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó obvinil Chorvátsko, že je nespoľahlivý partner pre tranzit ropy po tom, čo Európska komisia odporučila Budapešti dovážať ropu cez svojho južného suseda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Maďarsko a Slovensko začiatkom tohto mesiaca požiadali Európsku komisiu, aby zakročila a robila sprostredkovateľa po tom, ako Ukrajina zakázala tranzit ropy od najväčšieho ruského exportéra Lukoil cez svoje územie. To ohrozuje bezpečnosť dodávok do oboch krajín.



Analýza Komisie však odhalila, že v jadranskom ropovode JANAF v Chorvátsku je dostatok voľnej kapacity na zásobovanie oboch krajín ropou, ktorá nepochádza z Ruska.



"Chorvátsko jednoducho nie je spoľahlivou krajinou pre tranzit," povedal Szijjártó. "Ceny za tranzit ropy v Chorvátsku sa od vypuknutia vojny (na Ukrajine) zvýšili päťnásobne," dodal.



Napriek zdĺhavým rozhovorom o tranzitných poplatkoch sa chorvátskemu prevádzkovateľovi ropovodu JANAF a maďarskému koncernu MOL podarilo v máji 2023 podpísať ročnú zmluvu o preprave a skladovaní 2,9 milióna ton ropy jadranským ropovodom do maďarskej a slovenskej rafinérie MOL.



Szijjártó sa sťažoval tiež, že Chorvátsko neinvestovalo do budovania kapacít a nikdy nepreukázalo presnosť údaju, ktorý uviedlo pre maximálnu tranzitnú kapacitu svojho ropovodu.



Tlačové oddelenie chorvátskej vlády zatiaľ neodpovedalo na žiadosti o komentár.



Rafinérie v Maďarsku a na Slovensku sú zásobované ruskou ropou cez južný výbežok ropovodu Družba, ktorý zostal funkčný aj počas viac ako dvoch rokov vojny na Ukrajine. Ich hlavnou alternatívou sú dodávky neruskej ropy dovážanej po mori prostredníctvom jadranského ropovodu.



Európska únia zakázala dovoz ruskej ropy do svojich členských štátov v snahe odstaviť Moskvu od príjmov z fosílnych palív, ale udelila výnimku Maďarsku, Slovensku a Českej republike, aby našli alternatívne cesty a dodávky.