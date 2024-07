Maďarsko obvinilo NATO z dvojakých štandardov

Washington 12. júla (TASR) - Maďarsko obvinilo na konci summitu NATO vo Washingtone svojich partnerov zo Severoatlantickej aliancie z dvojakých štandardov a z toho, že sa nezvládla vysporiadať s vojnou na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry DPA.



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó počas stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským uviedol, že Maďarsko bude ďalej obhajovať dialóg a diplomatické kanály v súvislosti s riešením konfliktu na Ukrajine, uviedol Szijjártóov hovorca. Šéf maďarskej diplomacie vyhlásil, že súčasná stratégia prezentovaná počas dva a pol roka trvania konfliktu je úplným zlyhaním.



Szijjártó na konci summitu reprezentoval maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý odcestoval na Floridu na stretnutie s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Šéf maďarskej diplomacie kritizoval na summite nekonzistentný prístup Aliancie. Poukázal pritom na to, že Izrael je podporovaný, aby vyjednával s hnutím Hamas, s ktorým vedie vojnu v Pásme Gazy, zatiaľ čo diplomatické kanály pri vojne na Ukrajine zostávajú zavreté.



Rovnako namietal aj proti tlaku na krajiny Európskej únie, ako je Maďarsko, aby ukončili spoluprácu s Ruskom v jadrovej oblasti, kým obchod, predovšetkým v sektore na spracovanie uránu, medzi Ruskom a Spojenými štátmi narastá. Okrem toho položil otázku, či niekde v zákulisí neprebiehajú tajné rokovania.



V súvislosti so vstupom Ukrajiny do NATO Szijjártó povedal, že Maďarsko sa domnieva, že by to mohlo oslabiť Alianciu, pričom jej členstvo treba dôkladne zvážiť.



Tieto jeho vyjadrenia podľa agentúry DPA vyvolali na konci summitu NATO vo Washingtone rozruch. Niekoľko účastníkov po summite uviedlo, že Maďarsko bolo počas rokovaní izolované. Niekoľko spojencov tiež podľa DPA vyjadrilo nesúhlas s tvrdeniami Szijjártóa.