Od polnoci v Maďarsku kontrolujú aj hranice so Slovinskom a Rakúskom

Budapešť 12. marca (TASR) - Od stredajšej polnoci kontrolujú maďarské orgány aj hranice so Slovinskom a Rakúskom s cieľom zabrániť šíreniu nákazy novým koronavírusom. Oznámil to vo štvrtok v Budapešti krízový štáb.



Podľa spravodajského servera Infostart.hu hovorca štábu Tibor Lakatos spresnil, že na piatich hraničných priechodoch s uvedenými krajinami, ktoré sú rovnako ako Maďarsko v schengenskom priestore, kontrolujú nielen doklady, ale v spolupráci so zdravotníkmi aj zdravotný stav cestujúcich.



Z údajov hraničných kontrol vyplýva, že do 08:00 vzali do karantény štyri osoby, ktorí prekročili hranice na ceste z Talianska. Na územie Maďarska na týchto hraniciach chceli vstúpiť aj rumunskí a juhokórejskí občania, tým však vzhľadom na núdzový stav v krajine odmietli povoliť vstup.



Vo štvrtok pristálo na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta talianske lietadlo, ktoré odviezlo domov talianskych občanov z Maďarska. Posádka lietadla stroj neopustila, zdôraznil Lakatos.