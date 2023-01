V Maďarsku od roku 2016 výrazne klesá záujem o učiteľské povolanie

Budapešť 25. januára (TASR) - Od roku 2016 v Maďarsku priebežne klesá záujem o povolanie učiteľa. V roku 2016 prijali na pedagogické školy 10.167 študentov, v roku 2022 to podľa servera hrportal.hu bolo necelých 6500. Informuje o tom v stredu spravodajca TASR v Budapešti.



Počet záujemcov o pedagogické štúdium klesal aj medzi rokmi 2004 a 2008 plynulo klesal. Následne až do roku 2016 záujem o túto profesiu opäť stúpal, píše server.



Podľa Odborového zväzu pedagógov (PSZ) je v Maďarsku veľa škôl, ktoré pre nedostatok učiteľov odborných predmetov nedokážu poskytovať komplexné vzdelávanie. Z údajov odborárov vyplýva, že každý piaty učiteľ na základných školách je bez pedagogickej kvalifikácie.



V pondelok sa v Maďarsku začal celoštátny týždeň štrajkových dní pedagógov, ktorý vyhlásil Demokratický odborový zväz pedagógov (PDSZ) a PSZ. Viacerí pedagógovia, ktorí sa zapojili do vlaňajšej série učiteľských protestov formou občianskej neposlušnosti, boli prepustení alebo sami podali výpovede. Odborári preto k doterajším požiadavkám pridali zrušenie nariadenie vlády, ktorým sa menia pravidlá prepúšťania učiteľov a zákona obmedzujúceho právo na štrajk.



Vláda od 1. januára zvýšila platy učiteľov o desať percent, väčšie zvýšenie podmienila získaním zmrazených eurofondov. Séria celoštátnych protestov pedagógov sa začala vlani v januári.



Plat učiteľov v Maďarsku dosahuje v súčasnosti 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)