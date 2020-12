Maďarsko od soboty pozastavilo vyhradený čas nákupu pre seniorov

Budapešť 11. decembra (TASR) - Na základe návrhu obchodných organizácií a Rady seniorov maďarská vláda s platnosťou od soboty pozastavila vyhradený čas nákupu pre dôchodcov. Podľa spravodajského servera 24.hu to oznámil v piatok vládny kabinet.



Vo vyhlásení Vládneho informačného centra sa uvádza, že pozastavenie tohto epidemiologického opatrenia bude platiť až do odvolania. Jeho cieľom je zamedziť návalom zákazníkov v čase predvianočných nákupov.



Vláda súčasne upozorňuje, že počas nákupov je stále povinné nosenie rúšok. Seniorov vyzvala, aby podľa možnosti požiadali o nákupy svojich blízkych, v opačnom prípade by sa mali vyhýbať preplneným obchodom.



Za uplynulých 24 hodín potvrdili v Maďarsku nákazu novým druhom koronavírusu 6197 ľuďom. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 171 pacientov, zväčša starších chronicky chorých osôb. Počet infikovaných vírusom SARS-CoV-2od vypuknutia epidémie stúpol na 271.200 a počet obetí súvisiacich s ochorením spôsobovaným týmto koronavírusom dosiahol 6622.