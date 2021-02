Maďarsko odložilo sčítanie obyvateľov na rok 2022

Budapešť 8. februára (TASR) - Sčítanie obyvateľstva v Maďarsku, ktoré bolo pôvodne plánované na tento rok, sa pre pandémiu nového druhu koronavírusu bude konať na jeseň budúceho roka, vyplýva z vládneho nariadenia zverejneného počas uplynulého víkendu v štátnom vestníku.



Podľa spravodajského servera Index.hu vláda v nariadení upravujúcom ochranné opatrenia v čase núdzového stavu uvádza, že zber údajov sčítania sa bude konať v období od 1. októbra do 20. novembra 2022. Proces spracovania dát potrvá do 28. novembra 2023.



Pôvodne sa 16. sčítanie ľudu malo uskutočniť od 1. mája do 28. júna 2021.



Od vypuknutia pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 potvrdili v Maďarsku nákazu 377.655 ľuďom a v súvislosti s ochorením COVID-19 evidujú 13.155 úmrtí.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)