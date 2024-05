Maďarsko odmieta implementovať opatrenia migračného paktu EÚ

Budapešť 14. mája (TASR) - Maďarsko neakceptuje nanucovanie kvót na prijímanie migrantov a spolu s ďalšími krajinami nevykoná opatrenia migračného paktu. Podľa agentúry MTI to uviedol v utorok v Bruseli maďarským novinárom minister financií Mihály Varga v reakcii na schválenie nového paktu Európskej únie o migrácii a azyle, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Je obzvlášť škodlivé a nerozumné, že na základe ustanovení nového azylového balíka EÚ musí byť sankcia 20.000 eur za migranta v prípade krajín, ktoré nie sú ochotné akceptovať povinnú kvótu na prijímanie migrantov na svoje územie," povedal Varga.



Rada Európskej únie v utorok schválila všetky legislatívne kapitoly nového nariadenia o reforme paktu EÚ o migrácii a azyle.



Minister financií v tejto súvislosti dodal, že migráciu by bolo potrebné riešiť inými metódami. "Nie je potrebné importovať problém do Európy a posielať pozvánky migrantom, ale treba poskytnúť riešenie problémov krajinám, odkiaľ migranti prichádzajú," zdôraznil Varga s poznámkou, že v otázke migrácie je Brusel neústupný, preto je potrebná v EÚ zmena.



Ministri členských krajín EÚ (Rada EÚ) v utorok v Bruseli definitívne schválili nový pakt o migrácii a azyle, čiže rozsiahle zmeny doterajších migračných a azylových zákonov eurobloku.



Schválený pakt pozostáva z desiatich právnych predpisov, ktoré podporuje veľká väčšina členských štátov EÚ. Slovensko v súlade s avizovaným postojom hlasovalo pri dvoch predpisoch proti a pri ôsmich sa hlasovania zdržalo. Podobnú pozíciu hlásili aj Maďarsko a Poľsko, ktoré podľa tlačovej agentúry DPA napokon hlasovali proti všetkým častiam balíka.



