Maďarsko odmieta ratifikovať dohodu EÚ pre migráciu

Brusel 20. mája (TASR) - Maďarsko nechce schváliť novú obchodnú a rozvojovú dohodu Európskej únie s africkými, karibskými a tichomorskými krajinami (AKT), pretože podľa názoru Budapešti by do Únie priniesla viac migrantov. Uviedla vo štvrtok tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na slová šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa.



Podľa Reuters odmietnutie Maďarska ratifikovať dohodu so 79 krajinami zo skupiny AKT, ktorú vyrokovali európski vyjednávači vlani v decembri, môže ohroziť roky rozhovorov zameraných na aktualizáciu takzvanej Dohody z Cotonou, už zastaranej dohody s krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria. Nová dohoda so skupinou AKT bola doplnená o nové environmentálne ustanovenia, s dôrazom na ochranu ľudských práv a otázky spojené s migráciou.



"Všetky naše návrhy boli z rokovaní odstránené, takže určite túto dohodu neratifikujeme," uviedol Szijjartó. Aby nová dohoda s krajinami troch rôznych regiónov sveta vstúpila do platnosti, musí získať jednomyseľný súhlas všetkých krajín 27-člennej Únie.



Nová dohoda obsahuje doložky o repatriácii migrantov z krajín uvedených oblastí, ktorým bude zamietnutá žiadosť o poskytnutie azylu v EÚ. Zároveň však dohoda otvára cestu pre legálnu migráciu z týchto krajín do EÚ prostredníctvom víz alebo zlúčenia rodín, s čím Maďarsko nesúhlasí.



Reuters pripomenula, že maďarský premiér Viktor Orbán vlani v septembri uviedol, že Budapešť si nepraje, aby v Európe vznikla "paralelná spoločnosť alebo otvorená spoločnosť, či zmiešaná kultúra", ktorú vytvárajú moslimskí migranti.



Szijjartó v tejto súvislosti vyzval EÚ, aby sa vzdala "politických podmienok" pri podpisovaní obchodných dohôd s tretími krajinami a spresnil, že EÚ nesmie spájať obchod a ekonomiku s problémami, ktoré nemajú nič spoločné s týmito oblasťami.