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Maďarsko odobralo Ziobrovi a Romanowskému statusy utečencov
Ziobro v Poľsku čelí obvineniam, za ktoré mu hrozí až 25 rokov vo väzení. Varšavský súd v stredu rozhodol, že sa nimi bude zaoberať.
Autor TASR
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Varšava/Budapešť 2. júla (TASR) - Maďarsko odobralo status utečenca bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Zbigniewovi Ziobrovi, jeho manželke Patrycji Koteckej-Ziobrovej a jeho bývalému zástupcovi Marcinovi Romanowskému. Oznámil to vo štvrtok poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski, píše TASR na základe správ agentúr PAP a AFP.
„Dostal som písomné potvrdenie o rozhodnutí Maďarska odobrať im statusy utečencov,“ napísal Sikorski na sociálnej sieti X s tým, že maďarské úrady tiež zrušili platnosť ich cestovných dokladov pre utečencov. „Kolesá spravodlivosti sa otáčajú pomaly, ale melú mimoriadne na jemno,“ dodal.
Ziobro je obvinený z vedenia organizovanej zločineckej skupiny počas vlády strany Právo a spravodlivosť (PiS) a zneužívania právomocí pri prideľovaní dotácií z Fondu spravodlivosti určeného na pomoc obetiam trestných činov. Do Budapešti odišiel, keď poľský Sejm koncom roka 2025 súhlasil s jeho zadržaním a väzbou, pre obavy z nespravodlivého procesu v Poľsku. Maďarské úrady začiatkom tohto roka potvrdili, že získal medzinárodnú ochranu.
Ziobro začiatkom mája oznámil, že sa nachádza v Spojených štátoch. Odcestoval tam s použitím cestovného dokladu pre utečencov, ktorý mu vydalo Maďarsko. Péter Magyar po svojom volebnom víťazstve sľúbil, že ho nechá vydať do Poľska.
Ziobro v Poľsku čelí obvineniam, za ktoré mu hrozí až 25 rokov vo väzení. Varšavský súd v stredu rozhodol, že sa nimi bude zaoberať. Hovorkyňa prokuratúry Anna Ptaszeková pre agentúru AFP uviedla, že toto rozhodnutie „umožňuje začať konanie o vydaní“ z USA. „Vieme, že sa momentálne nachádza na území Spojených štátov, takže žiadosť o jeho vydanie bude podaná čo najskôr,“ dodala.
„Dostal som písomné potvrdenie o rozhodnutí Maďarska odobrať im statusy utečencov,“ napísal Sikorski na sociálnej sieti X s tým, že maďarské úrady tiež zrušili platnosť ich cestovných dokladov pre utečencov. „Kolesá spravodlivosti sa otáčajú pomaly, ale melú mimoriadne na jemno,“ dodal.
Ziobro je obvinený z vedenia organizovanej zločineckej skupiny počas vlády strany Právo a spravodlivosť (PiS) a zneužívania právomocí pri prideľovaní dotácií z Fondu spravodlivosti určeného na pomoc obetiam trestných činov. Do Budapešti odišiel, keď poľský Sejm koncom roka 2025 súhlasil s jeho zadržaním a väzbou, pre obavy z nespravodlivého procesu v Poľsku. Maďarské úrady začiatkom tohto roka potvrdili, že získal medzinárodnú ochranu.
Ziobro začiatkom mája oznámil, že sa nachádza v Spojených štátoch. Odcestoval tam s použitím cestovného dokladu pre utečencov, ktorý mu vydalo Maďarsko. Péter Magyar po svojom volebnom víťazstve sľúbil, že ho nechá vydať do Poľska.
Ziobro v Poľsku čelí obvineniam, za ktoré mu hrozí až 25 rokov vo väzení. Varšavský súd v stredu rozhodol, že sa nimi bude zaoberať. Hovorkyňa prokuratúry Anna Ptaszeková pre agentúru AFP uviedla, že toto rozhodnutie „umožňuje začať konanie o vydaní“ z USA. „Vieme, že sa momentálne nachádza na území Spojených štátov, takže žiadosť o jeho vydanie bude podaná čo najskôr,“ dodala.