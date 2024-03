Maďarsko odovzdá USA dokumenty potrebné k vstupu Švédska do NATO

Budapešť 6. marca (TASR) - Maďarsko vo štvrtok odovzdá administratíve Spojených štátov posledné dokumenty potrebné na vstup Švédska do NATO. Uviedol to v stredu server portfolio.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server s odvolaním sa na agentúru Reuters dodáva, že maďarský prezident Tamás Sulyok v utorok podpísal rozhodnutie parlamentu z 26. februára o ratifikácii vstupu Švédska do NATO. Tým boli odstránené všetky právne prekážky brániace tomu, aby sa Švédsko mohlo stať 32. členom Aliancie.



Švédsky premiér Ulf Kristersson a minister zahraničných vecí Tobias Billstrom odcestujú v stredu do Washingtonu, kde sa očakáva, že dokončia proces vstupu do NATO.



Po 200 rokoch vojenskej neutrality sa Švédsko rozhodlo požiadať o členstvo spolu s Fínskom kvôli ruskej vojenskej invázii na Ukrajinu. Stalo sa tak v máji 2022, ale pre turecký a maďarský nesúhlas muselo Švédsko s pripojením čakať až doteraz, pripomenul Reuters.