Odpad v Budapešti bude dočasne odvážať civilná ochrana

Budapešť 6. októbra (TASR) - Odvoz komunálneho odpadu v Budapešti budú od štvrtka zabezpečovať pracovníci Úradu civilnej ochrany (OKF). Starosta Gergely Karácsony to oznámil na Facebooku po neúspešnom rokovaní s pracovníkmi technických služieb (KFK) o mzdových podmienkach. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Problémy so živobytím, inflácia a prudko rastúce náklady na energie ich hnevajú," vykreslil situáciu starosta. Potvrdil, že rokovania pokračujú, pričom prioritou je obnoviť odvoz odpadu.



"Od dnešného rána je podľa platných zákonov zabezpečenie odvozu odpadu v kompetencii manažmentu civilnej ochrany, ktorému sa to ešte zatiaľ nedarí komplexne riešiť. Mesto mu v tom samozrejme poskytne všetku pomoc," uviedol vo štvrtok Karácsony.



Pracovníci troch pobočiek technických služieb sa rozhodli pre kontrolu technického stavu smetiarskych áut po nevydarenom utorňajšom pokuse rokovať s manažmentom o zvýšení platov. Zistili množstvo rôznych nedostatkov a prakticky všetky vozidlá odovzdali do opravy.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)