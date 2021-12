Maďarsko: Odstúpenie Völnera bolo správnym krokom

Budapešť 7. decembra (TASR) - Odstúpenie štátneho tajomníka maďarského ministerstva spravodlivosti Pála Völnera, ktorý čelí podozreniu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, bolo správnym rozhodnutím. Reagoval tak v utorok v Budapešti rezort justície, ktorý ale podľa spravodajského servera hvg.hu súčasne vyjadril nádej, že Völner sa počas procesu vyšetrovania obháji.



"Je zrejmé, že Pál Völner počas vyšetrovania nemôže plniť úlohy štátneho tajomníka, preto jeho odstúpenie bolo správne," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva spravodlivosti.



Völner vyhlásil, že nespáchal žiaden trestný čin, svoje úlohy na poste štátneho tajomníka a ministerského splnomocnenca zodpovedného za oblasť exekútorov plnil čestne a v súlade so zákonmi.



Opoziční politici na tlačovej konferencii vyzvali ministerku spravodlivosti Judit Vargovú, aby pre korupčnú kauzu svojho štátneho tajomníka odstúpila.



Podľa hvg.hu korupcia sa týkala obsadzovania lukratívnych miest exekútorov, pričom sa javí ako pravdepodobný scenár, že kauza vypukla po tom, čo jeden z adeptov na exekútora napriek podplateniu predsedu Zboru maďarských súdnych exekútorov (BVK) Györgya Schadla v konkurze neuspel.



Generálna prokuratúra v utorok uviedla, že v rámci vyšetrovania Ústrednej vyšetrovacej prokuratúry sa objavilo opodstatnené podozrenie, že Völner dostával pravidelne a dlhšiu dobu sumu vo výške dvoch až piatich miliónov forintov (od 5488 do 13.720 eur) od Schadla za vybavovanie konkrétnych prípadov, pričom Völner tak zneužil dozornú, úradnú a riadiacu právomoc. Predsedu BVK už vzali do vyšetrovacej väzby a zablokovali jeho nehnuteľnosti.



Generálny prokurátor Péter Polt inicioval proces zbavenia Völnera poslaneckej imunity.



V celom prípade, ktorý sa týka podozrenia z organizovaného trestného činu, je v súčasnosti 12 podozrivých, ôsmi z nich sú exekútori a jeden zástupca exekútora. Šesť podozrivých bolo vzatých do väzby, jeden je pod vyšetrovacím dozorom.