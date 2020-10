SLOVÁK CHCEL PREPAŠOVAŤ PRIATEĽKU V KUFRI AUTA, chytili ho v Maďarsku

Budapešť 13. októbra (TASR) – Okresný súd v maďarskom meste Nagykanizsa odsúdil na podmienečný trest odňatia slobody za prevádzačstvo slovenského občana, ktorý sa pokúšal prepašovať do Chorvátska svoju priateľku, a to v kufri auta. Informoval o tom v utorok agentúru MTI hovorca prokuratúry Zalianskej župy Csaba Pirger.



Dvojica sa vybrala na dovolenku k Jadranskému moru 30. septembra. Žena však mala iba potvrdenie polície o tom, že predtým stratila doklady, ktoré ju ale neoprávňovalo k prekročeniu štátnej hranice.



Na maďarské územie vstúpili pri Rajke a pokračovali smerom na maďarsko-chorvátsky hraničný priechod Letenye. Tam im neumožnili prekročiť hranice. Dvojica sa vrátila na najbližšie diaľničné odpočívadlo, kde sa žena ukryla do batožinového priestoru. Cez rovnaký hraničný priechod sa následne druhýkrát pokúsili dostať do Chorvátska. Pri pasovej kontrole však policajt ich podvod odhalil.



Okresná prokuratúra v Nagykanizsi postavila Slováka pred súd, ktorý ho uznal vinným z trestného činu prevádzačstva a vyniesol rozsudok odňatia slobody na osem mesiacov s dvojročným podmienečným odkladom. Verdikt je právoplatný, keďže sa voči nemu neodvolal odsúdený, ani prokurátor.