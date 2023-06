Maďarsko odviezlo troch vojnových zajatcov z Ruska na Ukrajinu

Budapešť 20. júna (TASR) - Veľvyslanectvo Ukrajiny v Budapešti odviezlo na Ukrajinu troch zo skupiny 11 vojnových zajatcov, ktorí boli do Maďarska prevezení z Ruska pred takmer dvoma týždňami prostredníctvom ruskej pravoslávnej cirkvi. Podľa servera index.hu to uviedol v utorok hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Moskva odovzdala Maďarsku zajatých ukrajinských vojakov pochádzajúcich zo Zakarpatskej oblasti. Ukrajinská vláda opakovane vzniesla vážne obvinenia voči Budapešti, pripomína index.hu.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v utorok povedal, že si myslí, že premiérovi Viktorovi Orbánovi išlo o to, aby Maďarom v Maďarsku aj v zahraničí ukázal, že je ich jediným ochrancom. Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v reakcii na Kulebove vyhlásenie poprel, že by maďarská vláda mala s prípadom čokoľvek spoločné.



Nikolenko v utorok na Facebooku uviedol, že Veľvyslanectvu Ukrajiny v Budapešti sa podarilo z Maďarska odviezť troch bývalých vojnových zajatcov. "Sú už na ukrajinskom území, je im poskytovaná všemožná podpora. Ukrajinskí diplomati spolu s koordinačným veliteľstvom pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami a ďalšími ukrajinskými orgánmi naďalej aktívne prijímajú opatrenia na dopravenie zvyšných ukrajinských vojakov prevezených z Ruska do Maďarska," dodal hovorca.



Nikolenko ešte v pondelok kritizoval, že Maďarsko doposiaľ neumožnilo ukrajinským diplomatom nadviazať kontakt s tamojšími ukrajinskými vojakmi. Podotkol, že maďarská strana nezačína v tejto otázke "konštruktívny dialóg" s Kyjevom.



Maďarsko neposkytlo Ukrajine mená 11 ukrajinských vojakov zajatých Ruskom a prevezených z Ruska do Maďarska. Oznámil to v pondelok šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás.



Na mimoriadnej tlačovej konferencii uviedol, že po príchode Ukrajincov Budapešť informovala Kyjev, že do Maďarska bolo privezených 11 ľudí. Predtým bojovali v ukrajinskej armáde a stali sa ruskými vojnovými zajatcami, avšak ich mená Budapešť neposkytla.



"Vojnoví zajatci zo Zakarpatskej oblasti už nie sú vojnovými zajatcami, majú voľnosť pohybu. Tí, ktorí nemajú maďarské občianstvo, dostanú štatút utečenca," spresnil šéf úradu vlády.



Transport vojnových zajatcov z Ruska do Maďarska oznámila 9. júna na svojej webovej stránke Ruská pravoslávna cirkev, ktorá prevoz sprostredkovala.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)