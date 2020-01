Maďarský odvolací súd prepustil ukrajinského kapitána z väzby

Budapešť 20. januára (TASR) - Ukrajinského kapitána výletnej lode Viking Sigyn Jurija C., obvineného zo spôsobenia tragickej májovej zrážky osobných lodí na Dunaji, nariadil v pondelok odvolací súd prepustiť z vyšetrovacej väzby, informovala agentúra MTI.



Peštiansky ústredný obvodový súd vlani 16. decembra rozhodol opätovne vziať Jurija C. do vyšetrovacej väzby. Odvolací súd v pondelok okrem verdiktu prepustenia na slobodu nariadil aj trestný dohľad obvineného.



Zástupca hovorcu Hlavnej budapeštianskej prokuratúry Ferenc Rab v tejto súvislosti povedal, že rozhodnutie súdu protirečí doteraz prezentovanému odbornému postoju prokuratúry, avšak prokuratúra nateraz vyčerpala všetky procesné možnosti.



Hlavný budapeštiansky prokurátor Tibor Ibolya v decembri uviedol, že prokuratúra VI.-VII. budapeštianskeho obvodu vzniesla 28. novembra obžalobu voči Jurijovi C., ktorý podľa spisu obžaloby spôsobil v máji v Budapešti tragickú zrážku výletného plavidla Viking Sigyn s maďarskou vyhliadkovou loďou Hableány.



Podľa jeho slov prokuratúra iniciovala opätovné vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby, pretože z dôvodu hrozby úteku a ďalších dôvodov je potrebné najprísnejšie donucovacie opatrenie.



Vyšetrovací sudca 25. októbra vyhovel žiadosti ukrajinského kapitána o prepustenie z vyšetrovacej väzby. Prokuratúra sa však voči rozhodnutiu odvolala. Sudca vtedy nariadil v jeho prípade trestný dohľad, čo znamená, že kapitán nemohol opustiť určené miesto pobytu v Budapešti.



Obvineného čaká súdny proces, v ktorom čelí trestu za spáchanie prečinu ohrozenia vodnej dopravy z nedbanlivosti s následkom hromadnej nehody a za trestný čin 35-násobného neposkytnutia pomoci.



Vyhliadková loď Hableány sa v tragický večer 29. mája plavila s 33 Kórejčanmi a dvojčlennou posádkou na palube, z nich nehodu medzi piliermi Margitinho mosta prežili iba siedmi turisti.



Z 28 obetí, vrátane dvojčlennej maďarskej posádky, do dnešného dňa nenašli 40-ročnú ženu, po ktorej mesiace intenzívne pátrali na viacerých úsekoch Dunaja.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)