Odvolací súd zdôvodnil prepustenie ukrajinského kapitána z väzby

Budapešť 21. januára (TASR) - Ukrajinský kapitán výletnej lode Viking Sigyn Jurij C., obvinený zo spôsobenia tragickej májovej zrážky osobných lodí na Dunaji, nemôže ovplyvňovať svedkov a nemôže zničiť, sfalšovať či schovať dôkazy. Píše sa to v utorňajšom zdôvodnení maďarského Odvolacieho súdu hlavného mesta, ktorý v pondelok kapitána prepustil.



Odvolací súd v dokumente zverejnenom internetovou stránkou komerčnej televízie ATV pripomenul, že okrem verdiktu prepustenia na slobodu nariadil aj trestný dohľad obvineného, aby tak adekvátnym spôsobom minimalizoval riziko jeho úteku.



Peštiansky ústredný obvodový súd vlani 16. decembra rozhodol opätovne vziať Jurija C. do vyšetrovacej väzby.



Prokuratúra k pondelňajšiemu rozhodnutiu súdu uviedla, že to protirečí doteraz prezentovanému odbornému postoju prokuratúry, avšak prokuratúra nateraz vyčerpala všetky procesné možnosti.



Obvineného čaká súdny proces, v ktorom čelí trestu za spáchanie prečinu ohrozenia vodnej dopravy z nedbanlivosti s následkom hromadnej nehody a za trestný čin 35-násobného neposkytnutia pomoci.



Vyhliadková loď Hableány sa v tragický večer 29. mája plavila s 33 Kórejčanmi a dvojčlennou posádkou na palube, z nich nehodu medzi piliermi Margitinho mosta prežili iba siedmi turisti.



Z 28 obetí, vrátane dvojčlennej maďarskej posádky, do dnešného dňa nenašli 40-ročnú ženu, po ktorej mesiace intenzívne pátrali na viacerých úsekoch Dunaja.



