Maďarsko odvolalo zámer ukončiť členstvo v Medzinárodnom trestnom súde
Nový maďarský premiér Péter Magyar na sociálnej sieti tento týždeň oznámil, že jeho vláda stiahla plán Maďarska vystúpiť z Medzinárodného trestného súdu.
Budapešť 24. mája (TASR) - Nová maďarská vláda odvolala zámer predošlého kabinetu pod vedením Viktora Orbána ukončiť členstvo krajiny v Medzinárodnom trestnom súde (ICC). Rozhodnutie o vystúpení Maďarska z Rímskeho štatútu, zakladajúcej zmluvy ICC, malo nadobudnúť účinnosť 2. júna. Informuje o tom TASR.
Orbánova vláda rozhodla o ukončení členstva Maďarska v ICC v apríli minulého roka, v deň, keď do Budapešti na návštevu pricestoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Na neho i ďalších predstaviteľov Izraela a militantného hnutia Hamas vydal ICC v novembri 2024 zatykače pre podozrenia zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.
Nový maďarský premiér Péter Magyar na sociálnej sieti tento týždeň oznámil, že jeho vláda stiahla plán Maďarska vystúpiť z Medzinárodného trestného súdu. Bližšie podrobnosti neuviedol. V tom istom príspevku však zároveň oznámil, že kabinet zakázal dovoz poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny.
Medzinárodný trestný súd existuje od roku 2002 a stíha najzávažnejšie zločiny, ako sú genocída, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Jeho členmi sú všetky členské štáty EÚ. USA, Izrael a Rusko nie sú signatármi Rímskeho štatútu, a preto nie sú členmi Medzinárodného trestného súdu a jeho jurisdikcia sa na ne automaticky nevzťahuje.
